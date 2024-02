Puolustusministeri Häkkänen: Lännellä on ylivoima Venäjään verrattuna – "Jos me haluamme, Ukraina voittaa"

Yhdysvallat on Ukrainan tärkein yksittäinen tukija, mutta nyt sen apu kangertelee pahasti.

– USA on ollut myös henkinen johtaja Ukrainan puolustustaistelun tukemisessa, Häkkänen kuvailee.

– Euroopan suuristakaan maista kukaan ei tähän kyennyt, mikä on aika surullista.

Häkkäsen mukaan hän on vienyt Suomen viestiä Yhdysvaltoihin, kuten muutkin eurooppalaiset johtajat. Pääviesti on se, että maailman turvallisuustilanne on muuttumassa ja Yhdysvallat tarvitsee liittolaisiaan.