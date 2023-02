Ukrainan suurlähettiläs: Länsimaiden aseapu liian hidasta

Länsimaiden aseapu Ukrainalle on ollut liian hidasta, sanoo Ukrainan Suomen-suurlähettiläs Olga Dibrova. Lähes samaan hengenvetoon Dibrova toivoo, että tästä eteenpäin aseapu on nopeaa, koska hänen mukaansa sodan ratkaiseva vaihe on käynnistymässä.