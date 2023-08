MTV Ukrainassa: Nobel-palkitulla järjestöllä todisteita 50 000 sotarikoksesta – "Minkälainen helvetti meitä odottaakaan alueilla, joita venäläiset ovat miehittäneet jo 9 vuotta"

Ukrainalaisen Center for Civil Liberties -kansalaisoikeusjärjestön johtaja Oleksandra Matviychuk on tyytymätön. Matvijtshuk haluaa Ukrainan johdon tavoin länsimailta enemmän tehokkaampia aseita aiempaa nopeammin.

– Nyt on kuitenkin aika muuttaa tämä ajattelutapa. Ukrainaa on autettava voittamaan nopeasti.

Center for Civil Liberties -järjestön johtajan mukaan sillä, että Ukrainaa autetaan olemaan romahtamatta, ja sillä, että Ukrainaa autetaan voittamaan nopeasti, on käytännössä selvä ero.

"Venäjä käyttää samaa sotarikollisten oppikirjaa kaikilla miehittämillään alueilla"

Matviychukin johtamalle Center for Civil Liberties -organisaatiolle ja sen yhteistyötahoille on tähän mennessä kertynyt todistusaineistoa noin 48 000 sotarikoksesta Venäjän helmikuussa 2022 alkaneen hyökkäyksen alun jälkeen. Matviychuk sanoo olevansa valitettavan varma siitä, että sotarikosten määrä nousee rajusti tutkimusten edetessä.

"Oikeuden on pystyttävä olemaan riippumaton Putinin hallinnon voimasta"

Oleksandra Matviychuk on yrittänyt vuosia hakea kansainvälistä ymmärrystä ja konkreettisia ratkaisuja Ukrainan ahdinkoon. Matviychuk sanoo, että vasta Center for Civil Liberties -kansalaisoikeusjärjestön saaman Nobelin rauhanpalkinnon jälkeen häntä on alettu kuunnella.

– Me elämme nyt kuitenkin uudella vuosisadalla ja meidän on päästävä ajattelussa eteenpäin. Oikeuden on pystyttävä olemaan riippumaton Putinin hallinnon voimasta. Siksi hyökkäyssotaa käsittelevä erityistuomioistuin on perustettava nyt. Sen on saatettava Putin ja hänen liittolaisensa vastuuseen teoistaan, Oleksandra Matviychuk sanoo.