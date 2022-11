Samulilla on kunnianhimoinen tavoite: 3D-tulostimella 10 000 kranaatin pyrstöä Ukrainaan – "Tästä voi olla montaa eri mieltä"

Sotilastarvikkeiden tuottaminen herättänyt myös kritiikkiä

Jyllilä kertoo saaneensa toiminnastaan myös kritiikkiä. Palautetta on tullut muun muassa siitä, onko oikein valmistaa sotilastarvikkeiden osia tällä kapasiteetillä. Kritiikki on kohdistunut myös siihen, että tuotteita tullaan käyttämään ihmisten tappamiseen.

Munakennoilta näyttävien tuotteiden vienti vaatii puolustusministeriön luvan

– Jos tuote on suunniteltu sotilaalliseen käyttöön, niin hyvin todennäköistä on, että se määritellään puolustustarvikkeeksi, kertoo erityisasiantuntija Riikka Pitkänen puolustusministeriöstä.

Ukrainalaisilta on tullut kiitosta hankkeesta

Seuraava askel projektissa on siis soitto puolustusministeriöön ja yhteydenottojen läpikäyminen, jota Jyllilälle on edelleen tullut useita. Jyllilä kertoo MTV:lle ennen artikkelin julkaisua, että puolustusministeriössä luvattiin ottaa hänen asiansa heti käsittelyyn.

Jyllilä on ollut hämmentynyt siitä, kuinka paljon hänen projektinsa on herättänyt huomiota.

– On positiivista nähdä, että paljon ihmisiä on lähtenyt tähän mukaan. Aihe on herättänyt paljon tunteita. Olen itsekin yllättynyt, miten laaja asia tästä on tullut.