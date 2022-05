Ukrainan sota vaikuttanut koronatilanteeseen myös Suomessa – hoitovelka ja henkilöstövaje pahimpia huolia tuleviin epidemia-aaltoihin

– Useat asiantuntijat (katsovat) ja myös näkemys EU-komission terveysviranomaisten puolelta on se, että kesän aikana tilanne on rauhoittumassa. Viesti komission suunnan terveysviranomaisilta on, että syksyyn tulee varautua, sanoo työryhmän puheenjohtaja, sairaalaneuvos Rauno Ihalainen tiedotustilaisuudessa.