Viisi kysymystä uudesta koronastrategiasta: Mistä kaikesta hallitus päätti koronarajoitusten suhteen?

Uudessa strategiassa olennaista on se, että tavoitteet koronanepidemian hoitamisessa muuttuvat.

Aiemmin Suomen koronastrategia on lähtenyt siitä, että viruksen leviäminen estetään ja turvataan sekä riskiryhmien turvallisuus että terveydenhuollon kantokyky.

Nyt taas lähtökohtana on yhteiskunnan avaaminen ja aukipitäminen ilman, että ihmisten elämää sosiaalisesti ja taloudellisesti enää rajoitettaisiin.

– Myös terveydenhuollon kapasiteetti pyritään turvaamaan ja riskiryhmien ja heikommassa asemassa olevien ihmisten asema turvataan niin, että he tulevat suojatuiksi, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kommentoi tiedotustilaisuudessa.

Krista Kiuru kertoo videolla, miten Suomi aiotaan avata ja millainen on uusi koronastrategia.

1. Mikä muuttuu heti?

– Olettekin varmaan jo panneet merkille, että lasten ja nuorten ja tapahtuma-alan osalta on otettu askelia ja tullaan ottamaan.

Taulukossa esimerkiksi elokuvateatterit luokitellaan vähäisen riskin tilanteisiin, kun istumapaikat on määritelty. Uuden strategian myötä vähäisen riskin tilanteita ei pyritä enää rajoittamaan, vaikka alueella tulisikin tartuntaryppäitä.

Uusi arviointitaulukko on jo ehtinyt saada arvostelua Tapahtumateollisuudelta, jonka mukaan se on keskeneräinen ja ristiriitainen. Heidän mukaansa on mahdotonta arvioida, mihin eri tapahtumien riskipotentiaali perustuu, koska taulukon taustalla olevaa dataa ei ole julkaistu.