Uusi koronavariantti "FLiRT" leviää maailmalla – infektioylilääkäri: "Emme palaa lähtöruutuun"

Uusi koronamuunnos KP.2 leviää maailmalla. Yale Medicinen artikkelin mukaan koronan FLiRT-muunnoksiin kuuluvat variantit ovat tällä hetkellä Yhdysvalloissa viruksen yleisimmät muodot. Uusi KP.2-variantti on muuntunut omikronista. Omikron on ollut kuluneen kevättalven aikana yleisin virusmuunnos maailmalla sekä myös Suomessa.

Tarvitseeko uudesta virusmuunnoksesta olla huolissaan?

Uutta FLiRT-muunnosta ei olla vielä havaittu Suomessa, joskin testejä tehdään nykyisin harvakseltaan. Järvisen mukaan tilastoissa näkyvät lähinnä tapaukset, jotka tulevat terveydenhuollon tietoon. Toistaiseksi Suomessa yleisin on JN.1-muunnos. Sairaalahoidon tarve on pysynyt viime talvesta lähtien vähäisenä.

Syksyn tautihuipun jälkeen talvella kiertänyt virus ei nostanut sairastavuutta kovin korkealle. Viimeisin potilashuippu HUSin alueen sairaaloissa oli marraskuun puolivälissä, jonka jälkeen sairaalahoidon tarve on ollut vähäistä. Yhdysvalloissa, jossa uutta KP.2-muunnosta on tavattu, on hienoista nousua koronan vuoksi päivystykseen hakeutumisessa. Sairaalahoidon tarve sielläkin on ollut vähäistä.