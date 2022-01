Arvio sisältyy lausuntoon, joka on toimitettu hallitukselle tiistain koronakokouksen alla. Hallitus neuvottelee Säätytalossa koronastrategian päivityksestä, jonka odotetaan valmistuvan myöhemmin.

THL:n mukaan tartunnanjäljitys pystyy hillitsemään epidemiaa, kun tartuttavuusluku on matala, tartuntoja on suhteellisen vähän, toiminta on viiveetöntä ja ihmiset noudattavat eritystä.