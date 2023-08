Ukrainan sota innostaa suomalaisia ampumaradalle – "Ihmiset haluavat kantaa kortensa kekoon viimeistään tässä vaiheessa"

Reserviläistoiminnan alaisuudessa toimivan sovelletun reserviläisammunnan (SRA) suosio on yli tuplaantunut Venäjän aloittaman hyökkäyssodan aikana.

Waldenin mukaan lajin harrastajamäärä on kasvanut tyypillisinä vuosina tuhannella uudella harrastajalla vuosittain, mutta sodan aikana uusia jäseniä on tullut 2 500. Hän huomauttaa kiinnostuksen kasvaneen koko reserviläistoimintaa kohtaan muutenkin, vaikka reserviläisjärjestöjen rajat ovatkin tulleet osittain vastaan.

Vaikka SRA on kehitetty reserviläisten, ei esimerkiksi Puolustusvoimien, omasta aktiivisuudesta, näkyvät reserviläisaktiivin ja SRA:n harrastajan Terhi Hakolan mukaan 1990-luvulta lähtöisin olevassa lajissa myös maanpuolustukselliset arvot.

Toiminnallisuus lajissa tarkoittaa sitä, että ampumisen lisäksi lajissa liikutaan tai suoritetaan erilaisia tilanteita, jotka haastavat nopeutta ja tarkkuutta. Laji on kehitetty irrallaan Puolustusvoimista.

Kyseessä on samalla kilpalaji, jossa ammutaan neljällä eri asetyypillä: kiväärillä, pistoolilla, haulikolla ja tarkka-ampujakiväärillä.

1990-luvun alussa suomalaisessa reserviläistoiminnassa kehitetty toiminnallinen ampumalaji, jonka keskiössä on nopeus, tarkkuus ja turvallinen aseenkäyttötaito.

Reserviläistoiminta ja SRA ovat hyvin miesvoittoisia harrastuksia. Hakolan mukaan naisten määrä SRA:n parissa on kuitenkin kasvanut.

– Kyllä naisten innostus ampumaurheilua kohtaan näkyy muuallakin, esimerkiksi MPK:n eli maanpuolustuskoulutuksen kursseilla on naisille suunnattuja kursseja. Siellä se näkyy, on naisia mukana.

Tiukka linja turvallisuuteen

– Mutta totta kai seurataan. On erittäin tarkat turvallisuusmääräykset, ja lajin perusideahan on se, että yksikin vaarantava virhe, niin se on välittömästi hylkäys kilpailusta ja kotiinlähtö.