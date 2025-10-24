Saksassa on tapahtunut onnettomuus, jossa poliisin epäillään ampuneen harjoituksiin osallistunutta sotilasta vahingossa.
Saksassa Baijerissa järjestetty viranomaisten yhteisharjoitus sai vakavan käänteen tällä viikolla, kun Saksan armeijan sotilas haavoittui poliisin avattua tulen erehdyksessä, kirjoittavat muun muassa Bild- ja Politico-lehdet.
Viranomaiset kertoivat median mukaan eilen torstaina, että poliisit luulivat sotilasta "aseistetuksi uhaksi".
Tapaus sattui keskiviikkoiltana Etelä-Saksassa Erdingin kaupungissa, Münchenin koillispuolella.
Poliisin saaman hätäpuhelun mukaan alueella liikkui mies "pitkän aseen kanssa".
Baijerin poliisin mukaan alue eristettiin, ja virheellisen viestinnän seurauksena poliisit avasivat tulen.