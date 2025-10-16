Kahta epäillään yhä taposta Pikku Huopalahden henkirikostutkinnassa.

Poliisi on saanut kuultua kumpaakin Helsingin Pikku Huopalahden taposta epäiltyä.

Pikku Huopalahdessa tapahtui ampumatapaus keskiviikkona 15. lokakuuta puolenyön jälkeen. Hätäkeskus sai kello 00.46 ilmoituksen epäillystä ampumisesta yksityisasunnossa.

Tapahtuneen jäljiltä poliisi löysi kerrostaloasunnosta kuolleen vuonna 1974 syntyneen miehen.

Poliisi epäilee teosta vuonna 1966 syntynyttä miestä ja vuonna 1999 syntynyttä naista. Asunto oli teosta epäillyn miehen asunto.

Asunnossa tulitaistelu

Poliisin käsitys tällä hetkellä on, että asunnossa on ammuttu käsiasein puolin ja toisin. Laukausten vaihdon jälkeen tulitaistelusta hengissä selvinneet mies ja nainen olivat poistuneet asunnosta, palaten sinne myöhemmin takaisin. Kaksikko otettiin kiinni asunnosta.

– Verijäljistäkin päätellen siellä rapussa on käyty, tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm toteaa.

Verijäljet ovat mitä todennäköisimmin peräisin taposta epäillystä miehestä, koska hän oli saanut itsekin välikohtauksessa ampumavamman. Kuollutta miestä epäillään tämän osalta tapon yrityksestä.

Poliisi tutkii tapahtunutta yhä tappona. Lindholmin alustava arvio, että toistaiseksi ei ole nähtävissä syitä rikosnimikkeen vaihtamiseen esimerkiksi vakavammaksi.

Lindholm kertoo, että poliisin käsitys tapahtumista tarkentuu jatkuvasti. Poliisin on kuitenkin vielä tarkoitus kuulustella henkilöitä, jonka takia se ei halua julkisuuteen kertoa lisää sen käsityksestä tapahtumankulusta asunnossa.

– Ja kyllä mekin tarvitsemme lisäselvitystä, että voimme muodostaa käsityksen siitä, miksi on pitänyt ammuskella ja olla aseistautuneena, Lindholm kertoo.

Teossa käytetyt aseet ovat luvattomia.