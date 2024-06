Ukrainan rauhankonferenssia isännöivässä Sveitsissä kiistellään maan puoluettomuudesta – myös Nato-kannatus tapetilla

Kokoontumisen isäntämaata on totuttu perinteisesti pitämään malliesimerkkinä puolueettomuudesta. Keskustelu tarpeesta linjamuutoksiin turvallisuuspolitiikassa on vilkastunut myös Sveitsissä viimeistään Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

Suhtautumisessa Ukrainaan Sveitsin tasapainoilu on johtanut toistaiseksi siihen, että Venäjä on pannut sen "epäystävällisten maiden" listalleen samalla kun Sveitsiä on lännessä arvostelu Ukrainan sotilaallisen tukemisen hankaloittamisesta.