Ukrainan presidentin puoliso Olena Zelenska äitienpäivän puheessaan: "Äiti antaa elämän, sota ottaa sen pois" – lue koskettava puhe sanasta sanaan

Ukrainalainen äiti – on nuori äiti Kiovan metrossa, Tetyana Blyzniak, joka imettää tytärtään. Tetyana on "Ukrainan Madonna". Häntä kuvaava fresko ilmestyi äskettäin erääseen Napolin kirkoista. Hän on madonna, joka on sonnustautunut huppuun ja urheiluasuun – koska niin on mukavampi juosta pommisuojaan.