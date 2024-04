Äidit kertoivat MTV:lle, kuinka Venäjän hyökkäys muutti heidän elämänsä: Natalian poika ei ole nähnyt isäänsä, ilmahälytys alkoi kesken Alexandran synnytyksen

– Nyt hän on armeijassa, eikä ole koskaan nähnyt lastaan. Hän ei ole kertaakaan ollut lomalla kahden vuoden aikana, Kirilova kertoo.

Perheen kuopus Jaroslav syntyi joulukuussa 2022. Donetskissa palvelevalla Andreilla on mahdollisuus videopuheluihin, joiden kautta taapero on oppinut tunnistamaan isänsä, vaikka aluksi hän pelkäsikin isänsä partaa.

Kaikkiaan Kirilovalla on kolme lasta, joista kaksi vanhempaa ovat edellisistä liitoista. 16-vuotias Timur on aina ollut tunnollinen, mutta sota on vauhdittanut vastuunottoa.