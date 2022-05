Ukrainan armeijaan liittynyt paljon naisia, vangiksi otetut kertoneet julmasta kohtelusta: "He nöyryyttävät heitä"

Ukrainan armeijaan liittynyt paljon naisia

Naisia on liittynyt paljon Ukrainan armeijaan, jossa on ollut naisia jo ensimmäisestä maailmansodasta lähtien. Heitä palveli myös Neuvostoliiton puna-armeijassa toisessa maailmansodassa.

Friedrichin mukaan ennen Venäjän viimeisintä hyökkäystä jo melkein neljäsosa – 23 prosenttia – Ukrainan armeijasta oli naisia. Sodan tuoksinassa tämänhetkistä lukua on kuitenkin vaikea varmistaa, Friedrich sanoo.

– Naisten lukumäärä on ehdottomasti kasvanut. Kun 2014 syttyi ensimmäinen sota Venäjän kanssa (ja Venäjä valtasi Krimin niemimaan), järjestettiin valtava liikekannallepano, johon osallistui paljon vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten pataljoonissa taisteli noin 40 000 vapaaehtoista, joista kolmanneksen arvioitiin olevan naisia, hän kertoi.

Naisveteraanijärjestön johdosta kolme on nyt rintamalla

Kateryna Pryimak on yksi Itä-Ukrainaan rintamalle vuonna 2014 lähteneistä naisista. Hän oli tällöin 21-vuotias, eikä hänellä ollut sotilaskoulutusta. Hän sai paikalla käytännön koulutuksen ensihoitoon ja pääsi lääkintäjoukkoihin.

Nyt Pryimak on 29-vuotias sotaveteraani, ja hän johtaa Veteranka-nimistä järjestöä. Hän perusti järjestön ystävänsä kanssa vuonna 2019, ja järjestön johdossa ovat he ja kolme muuta naisveteraania. Naisista kolme on rintamalla, hän sanoo.