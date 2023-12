Ukrainalaisviranomainen NYT:lle: Isku Venäjän Belgorodiin oli kosto – yli 20 kuoli

Yhdysvaltalaislehti The New York Timesille nimettömästi puhunut ukrainalaislähde sanoo iskun venäläiskaupunki Belgorodiin olleen Ukrainan vastaus Venäjän perjantaisiin iskuihin Ukrainassa.

Lauantaina raportoitiin iskuista Belgorodiin, joissa on tähän mennessä kuollut 22 ihmistä, mukaan lukien kolme lasta, kertoo Reuters. Lisäksi yli sadan on kerrottu loukkaantuneen.

The New York Timesin mukaan isku on ollut eniten kuolonuhreja vaatinut hyökkäys Venäjän puolella sitten sodan alkamisen.