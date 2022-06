Ukrainalaistähdeltä koskettava ele Wimbledonissa – "Minulle sillä on merkitystä"

– Nyt heidän talonsa voidaan uudellenrakentaa, jotta he pääsevät asumaan kotonaan. He asuvat tällä hetkellä minun ja puolisoni luona. Vanhempani ovat nyt turvassa ja heillä on kaikki tarvittava. Olen kiitollinen että heillä on mahdollisuus elää, ja minä pelaan tennistä, Kalinina jatkaa.

– Keskittyminen on vaikeaa, mutta mutta minulle voitolla on todellakin merkitystä. Autan myös miehitetyllä alueella olevia isovanhempiani, Kalinina selventää.

– Mitä enemmän onnistun voittamaan, sitä enemmän pystyn auttamaan muitakin perheitä ja ihmisiä. On etuoikeus pelata täällä. Jokainen turnaus on etuoikeus. Kun etenet jatkoon, ansaitset rahaa. Minulle sillä on merkitystä. En ole supertähti joten autan niin paljon kuin pystyn. Apua tarvitseville se on paljon ja minulle se on valtava motivaattori, Kalinina päättää.