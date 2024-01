"Pitäkää rajanne kiinni" – nämä venäläiset haluavat suojella Suomea synnyinmaaltaan

"Keep border closed, keep Finland safe".

– Koen, että tämä on velvollisuuteni, sillä Suomi on kotini nyt, hän toteaa.

Hän on huolissaan Suomen puolesta. Venäjän hybridioperaatio itärajalla on osoitus aggressioiden lisääntymisestä. Rajan pitämisessä auki ei hänen mukaansa ole yksinkertaisesti järkeä, kun ottaa huomioon uhat.

– Tilanne rajalla on selvästi osa sotaa, joka nyt on käynnissä. Tässä ei ole kyse niinkään fyysisestä sodasta, jonka Ukraina valitettavasti nyt kohtaa. Venäjä käy hybridisotaa läntistä maailmaa vastaan.

"Siviilit eivät ole syyllisiä"

– On tärkeää, että Suomi puolustaa itseään. Jotkut Suomessa asuvat venäläiset haluavat, että raja on auki, mutta haluamme tuoda esille myös toisenlaisen näkemyksen.

– Uskon, että he pystyvät siihen. Heillä on pitkä historia puolustautuessaan Venäjältä, joten paras mahdollinen ratkaisu varmasti löytyy.

– Se on lisääntynyt lujaa tahtia. Minulla on kaksi teini-ikäistä lasta, jotka kokevat, etteivät mielellään käytä venäjän kieltä. Meidän kohdallammehan se on helppoa, kun on jonkin verran suomen kielen taitoa. Enemmän huolestuttaa nämä perheet, joissa ei puhuta suomen kieltä.