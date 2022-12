Pyhiä on juhlittu Kiovassa pimeässä, monella joulu vasta edessä – Anastasia MTV Uutisille: "Jokaisella on yksi toive, voitto ja rauha"

31-vuotias Anastasia elää 8-vuotiaan tyttärensä kanssa Kiovassa. He palasivat kesällä takaisin kotiinsa oltuaan sodan alkuvaiheessa paossa Itävallassa.

Perhe viettää joulua käytännössä kahdesti. Ensimmäinen joulu on vietetty samaan aikaan samaan aikaan kuin Suomessa, mutta "toinen joulu" järjestään loppiaisena 6. tammikuuta, jolloin Itä-Euroopan ortodoksisessa perinteessä on tavattu viettää joulua.

Muistavat niitä, joiden joulu on rintamalla

– Heillä ei ole mahdollisuutta tulla Kiovaan pyhäpäiviksi ja he juhlivat joulua asemissaan rintamalla, Anastasia sanoo.

Joulukuusta koristeltiin sähkökatkon aikana

Ytimeltään joulu on samanlainen kuin ennen sotaakin: Pyhiä vietetään perheen kanssa, tavaten sukulaisia ja ystäviä.

Jouluna nautitaan myös perinneruokia, kuten täysviljasta valmistettua kutiaa. Ruokalajeissa noudatetaan paastosääntöjä ja joulupöydässä on 12 ruokalajia, mikä symbolisoi 12 opetuslasta ja 12 vuoden kuukautta.

Monissa ukrainalaiskodeissa on joulukuusi. Näin myös Anastasian kotona.

– On symbolista, että koristelimme joulukuusen illalla kynttilän valossa, kun asunnossamme ei ollut valoja jälleen yhden Venäjän Ukrainan voimalaitoksiin tekemän pommituksen jälkeen.

Joulun merkitys vähentynyt sodan keskellä

– Jokaisella on yksi toive: voitto ja rauha maallemme, Anastasia sanoo.

Hän toteaa, että sota on tehnyt vuodesta ukrainalaisille ennennäkemättömän rankan, mutta samalla se on tehnyt heistä vanhempia ja opettanut arvostamaan yksinkertaisia asioita: perhettä, ystävyyttä, aitoa tukea, ystävällisyyttä. Samalla koko maa on yhdistynyt yhteisen tavoitteen vuoksi.