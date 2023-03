Sanna Marin: Voimme keskustella Hornetien luovuttamisesta Ukrainalle

– Ukraina tulee tarvitsemaan entistä raskaampaa aseistusta jatkuvasti niin kauan kuin sota on käynnissä. Sen vuoksi on myös tärkeää, että seuraavassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa tulemme keskustelemaan tällaisesta yhteishankinnasta, miten voimme yhdessä vauhdittaa eurooppalaista puolustusteollisuutta ja toimittaa Ukrainaan esimerkiksi ammuksia, joita kuluu aika lailla.

Marin sanoi, että he keskustelivat Zelenskyin kanssa erityisesti Ukrainan tarpeista ilmatorjunnan saralla.

– Suomen aseapupaketteihin on tähänkin asti sisältynyt raskasta kalustoa, ja varmasti me tulemme tulevaisuudessakin keskustelemaan entistä raskaammasta kalustosta. Mitä raskaampaa se on, sitä enemmän tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä.