Ukraina on kokenut kovia viimeisen 100 vuoden aikana – "Se, että ihminen puhuu venäjää, ei tarkoita, että hän olisi identiteetiltään venäläinen"

Ukraina on ollut jo useita vuosia esillä mediassa varsinkin Venäjän miehitettyä Krimin niemimaan laittomasti vuonna 2014 ja Ukrainan sodan myötä uutisia maasta lävähtää silmillemme jatkuvalla syötöllä.

Ukrainalla ja Venäjällä on pitkät historialliset siteet ja kipukohtansa. Pyysimme Neuvostoliiton aikaan perehtynyttä tutkijaa selittämään, miten neuvostoaika on muokannut Ukrainaa ja ukrainalaisia.

Neuvostoaika oli haastavaa Ukrainalle

Susan Ikonen on väitöskirjatutkija ja erikoistunut Neuvostoliiton historiaan, valtioista erityisesti Venäjän, Valko-Venäjän ja Georgian neuvostohistorioihin. Tätä kautta Ikonen on päätynyt tarkastelemaan myös Ukrainan neuvostohistoriaa.

Ikonen kertoo, että Neuvostoliitossa on ollut hyvin vahva yleinen ote ja tietyt isot linjat ovat olleet joka puolella samat. Eri neuvostotasavalloissa on ollut kuitenkin omanlaisensa paikalliset erityispiirteet jo pelkästään historiallisista, maantieteellisistä ja geopoliittisista syistä sekä luonnonvaroista johtuen.

– Ukrainan tilanne on ollut neuvostoajan ja oikeastaan koko 1900-luvun ajan haasteellinen nimenomaan ukrainalaisten itsensä kannalta, Ikonen kertoo.

Suomi pyristeli irti, Ukraina liitettiin Neuvostoliittoon

– Näin suomalaisesta näkökulmasta on ollut mielenkiintoista huomata, minkälainen murros Venäjän imperiumin reunoilla on tapahtunut reilu 100 vuotta sitten, Ikonen pohtii.

Kaikilla valtioilla on ollut käynnissä samantyyppiset prosessit, mutta suomalaisten näkökulmasta Ukraina ja Valko-Venäjä ehtivät olla itsenäisiä vain hetken, Baltian maat parikymmentä vuotta ja Suomi oli oikeastaan ainoa, joka onnistui irtautumaan Venäjästä saksalaisten avustuksella ja säilyttämään itsenäisyytensä.

– Kartasta katsottaessa me olemme olleet siinä samassa linjassa Ukrainan kanssa, minkä takia Suomessa tällä hetkellä ollaan siitäkin syystä hieman hermona, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu, Ikonen selittää.

Huomionarvoista on se, että tällöin muodostettuun neuvostotasavaltaan eivät vielä kuuluneet Länsi-Ukraina eikä Krimin niemimaa, vaan ne liitettiin Ukrainaan vasta myöhemmin.

1920-luvulla keskityttiin ukrainalaistamiseen

Kaikkein oleellisinta Neuvostoliitossa juuri kulttuurin ja kansallisen identiteetin kannalta oli Ikosen mukaan 1920-luvulla käynnissä ollut korenizatsija, eli juurruttamispolitiikka. Ukrainassa tästä on käytetty termiä ukrainalaistamispolitiikka.

Stalin nousee Neuvostoliiton johtoon ja kelkka kääntyy

Ikonen kertoo itse laskevansa Stalinin ajan kestäneen 25 vuotta, eli 1928–1953. Stalinismi ilmiönä alkoi ensimmäisen viisivuotissuunnitelman yhteydessä, ja sillä on ollut pitkät jäljet.

– Ikävä kyllä vaikuttaa, että historia on palannut ja sitä ilmenee edelleenkin, Ikonen toteaa.

Maatalouden pakkokollektivisointi ja katastrofaaliset seuraukset

Keskeinen jakolinja Ukrainan historiassa on Ikosen mukaan ollut se, että Etelä-Ukraina samoin kuin Etelä-Venäjä ovat sijainneet "mustan mullan" alueella, jossa viljamaa on luonnostaan hedelmällistä. Jo tsaarin vallan aikana nämä alueet toimivat Venäjän vilja-aittana.

– Maatalous on ollut hyvin keskeistä, mutta toisaalta teollisuus ja nimenomaan kaivosteollisuus: hiilikaivokset ja terästehtaat teollistumisen alusta asti, Ikonen kertoo.

Teollisuutta on ollut nimenomaan Itä- ja Kaakkois-Ukrainan alueella, eli Donbassin alueella.

– Jos perheellä oli vaikka lehmä tai pikkuinen mylly, he olivat Stalinin mielestä riistoluokkaa siellä maaseudulla. Kaupungeista ja maaseudun köyhälistöstä koottiin joukkio, jotka sitten pakko-ottivat kulakkien omaisuutta haltuunsa ja kulakit kuljetettiin Venäjän suuntaan.

Nälkä tappoi ihmisiä katujen varsille

Holodomor on ollut Ikosen mukaan jo pitkään suuri historiariita Ukrainan ja Venäjän välillä. Eri lähteiden mukaan holodomorin aikaan olisi kuollut 2,1–3,9 miljoonaa ukrainalaista ja ukrainalaiset käyttävätkin nälänhädästä termiä kansanmurha.

– Kansanmurha-termin käytön perusteena on se, että ukrainalaisilta vietiin siemenviljat ja heidät lukittiin paikoilleen kyliinsä. Osa ihmisistä siirtyi kaupunkeihin ja vaikka ihmisiä alkoi kirjaimellisesti kuolla teiden varsille, neuvostojohto ei tullut vastaan, Ikonen selittää.

– Paikalliset varmasti tiesivät, mutta heitä oli myös kuollut hyvin paljon. Asioiden paljastuminen 80-luvulla on tietysti kauhistuttanut ukrainalaisia.

Historiallisesti Ukrainan länsiosa, kuten Lvivin kaupungin ympäristö on kuulunut Itävalta-Unkarin kuningaskuntaan ja myöhemmin Puolaan. Nälänhätä ja kolhoosit koskivatkin siis vain Itä- ja Keski-Ukrainan aluetta, koska Länsi-Ukrainaa ei ollut vielä silloin liitetty neuvostotasavaltaan.

Toinen maailmansota ja nykyisen Ukrainan muodostuminen

– Neuvostopropagandassa esitettiin silloin, että Ukraina on nyt vihdoin yhtenäinen ja asia esitettiin Neuvostoliitossa kyseisten alueiden vapauttamisena, Ikonen kertoo.

Se alue, minkä me nyt tunnemme Ukrainana, pois lukien Krimin niemimaa, on syntynyt lopullisesti vasta vuonna 1945.

On kuitenkin hieman kiistanalaista väittää, että juuri Neuvostoliitto olisi muodostanut Ukrainan, sillä Molotov-Ribbentopin sopimuksessa oli mukana myös natsi-Saksa.

Nikita Hruštšovin suojasään ajasta Brežnevin tiukkaan otteeseen

– 1960-luku on nähty hyvänä ja tulevaisuusorientoituneempana kautena, sellaisella hieman realistisemmalla otteella, Ikonen kertoo.

Hruštšovin päätös ei miellyttänyt kaikkia kommunistipuolueen johdossa silloin, samaan tapaan kuin se on kyseenalaistettu 2000-luvulla.

Neuvostoliiton tuomat hyödyt Ukrainalle

Länsi-Ukrainassa on ollut 1930-luvulla fasisteja ja äärioikeistolaisia, mutta se ei tietenkään oikeuta väittämään, että maassa olisi tällä hetkellä vallassa natsit, varsinkin kun nykyinen presidentti on juutalainen.

Ukrainalaisten venäläistyminen

Jo ennen Neuvostoliittoa Ukrainassa on siis ollut jo luonnostaan venäläistä väestöä.

– On todettu, että ukrainalaiset itse luopuivat kansallisesta identiteetistään ja ilmoittautuivat venäläisiksi väestökartoituksia tehdessä. Suurin osa venäläistyneistä ukrainalaisista asui Ukrainan kaakkoisosissa.

Venäläistymiseen on ollut Ikosen mukaan sekä vetoa että painetta.

Ei pitäisi kuitenkaan ajatella, että kieli on kansallisen identiteetin väline, koska esimerkiksi venäjä, valkovenäjä ja ukraina ovat kaikki itäslaavilaisia kieliä ja muistuttavat toisiaan.

– Niillä on yhteyttä toisiinsa ja Valko-Venäjällä ja Ukrainassa on käytössä myös paikallisen kielen ja venäjän muodostama sekakieli. Suomalaiset ovat ehkä tottuneet ajattelemaan, että olemme suomalaisia, koska puhumme suomea. Emme ehkä osaa ajatella sitä, että ihminen, joka on yksinomaan venäjänkielinen Ukrainassa, voisi kokea olevansa nimenomaan ukrainalainen. Se, että ihminen puhuu venäjää, ei tarkoita, että hän olisi identiteetiltään venäläinen, Ikonen pohtii.