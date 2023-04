Kirja-arvio: Miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii?

Kirjan toinen kirjoittaja, pääesikunnan entinen apulaistiedustelupäällikkö Martti J. Kari on tullut sodan sytyttyä tunnetuksi etenkin venäläisten toimintaa selittävästä luennosta, joka on ollut nähtävissä Youtubessa.

Kari on yhdessä Jyväskylän yliopiston historian professorin Antero Holmilan kanssa etsimässä vastauksia Venäjän toimintaan etenkin alueen historiasta. Historia kun tuntuu muovanneen Venäjästä aivan omanlaisensa kokonaisuuden, jossa poliittinen ajattelu on hyvin erilaista kuin lännessä.

Mongolien hyökkäys muovasi ihmisiä

Moskova halusi olla kolmas Rooma

Sama tilanne on kirjoittajien mukaan jatkunut tähän päivään asti. Pajari saattoi tsaarien aikana menettää omaisuutensa, jos häneen ei oltu tyytyväisiä. Neuvostoaikana pajaristosta käytettiin sanaa nomenklatuura eli puolue-eliitti ja nyt Vladimir Putinin aikana he ovat oligarkkeja, joiden omaisuus on vain lainassa valtiolta tai itseltään presidentiltä.

Konnat pitävät toistensa puolta

Myös uhkakuva ulkovaltojen hyökkäyksestä on kirjoittajien mukaan mongoliaikojen perua. Luonnollisten rajojen puutteessa (ei rajajokia eikä -vuoria) ja yhdessä jälkeenjääneen teknologian kanssa Venäjä tuntuu olevan ainakin omasta mielestään haavoittuvainen ja altis erilaisille hyökkäyksille. Tätä pelkoa on sittemmin käytetty hyväksi, jotta vallanpitäjät pitäisivät valtansa ja kansalaiset osaisivat valmistautua seuraavaan sotaan.

Venäjä ja Ukraina – riitelevät veljekset

Ukraina haluaa länteen

Venäläinen maailma -ajattelu on kirjoittajien mukaan käyttökelpoinen ideologia, koska “sen olemus on aina muunneltavissa” ja sana on jo itsessään monimerkityksellinen. Lyhyesti se tarkoittaa kaikkea, jonka voi ajatella jollakin tavalla olevan Venäjää tai venäläisyyttä tai venäjän kieltä. Etenkin Putinille Ukraina on tietenkin osa venäläistä maailmaa. Ukrainalaiset näyttävät olevan toista mieltä.