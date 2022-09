Ukraina löytänyt vallatuilta alueilta sadistisia kidutusvälineitä – tätä laitetta kutsutaan Venäjällä "puheluksi Putinille"

Laitteessa on vanhanaikaisen kampipuhelimen osia, ja sen sähkögeneraattori on kytketty kahteen pariston kuivapariin. Siihen kytketty sähkölanka asetetaan kiinni kidutettavaan, jolloin se antaa voimakkaita sähköiskuja.

Toimenpidettä on kuvailtu äärimmäisen kivuliaaksi, ja se voi pahimmillaan aiheuttaa pysyviä elinvaurioita. Sen on keksinyt yhdysvaltalainen fyysikko A.E. Rollins, ja laitetta on käytetty tiedetysti 1900-luvulla yhdysvaltalaisissa vankiloissa vankien kiduttamisvälineenä. Hurjimmissa tapauksissa sähköjohtoja on asetettu jopa uhrien sukupuolielimiin.