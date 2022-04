Ukraina: Kiovan lähialueilta löytynyt yli 1 200 venäläisjoukkojen tappamaa siviiliä

– He sanovat, etteivät tehneet Butshan joukkomurhia, ja syyttävät meitä. Tiedättekö, miksi he tekevät näin? Se on pelkuruutta. He eivät uskalla myöntää, että Venäjän koko politiikka Ukrainaa kohtaan on ollut virheellistä jo vuosikymmeniä, Zelenskyi sanoi päivittäisessä puheessaan yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.