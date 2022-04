"Venäjä on valitettavasti ottanut opiksi virheistään" – nämä asiat Putinin armeija tekee nyt toisin

Venäjän uskotaan aloittavan suurhyökkäyksensä seuraavan vaiheen Iziumin kaupungista kohti Dniproa, toteavat yhdysvaltalaiset sotilaslähteet The New York Timesin mukaan.

Izium ja Dnipro sijaitsevat Ukrainan toiseksi suurimmasta kaupungista Harkovasta etelään. Niiden välinen etäisyys on reilut 200 kilometriä.

– Venäjä on valitettavasti ottanut opiksi kuuden viikon aikana tekemistään lukuisista virheistä. Tämä näkyy Donbassissa kohta käynnistyvän operaation valmisteluissa, sanoo Suomen entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri Twitterissä .

"Voimat keskitetään yhdelle alueelle"

Selustan varmistaminen on köhinyt Venäjällä pahasti sodan aikana ja Ukraina on päässyt rokottamaan huoltoa.

Tilannetta on pahentanut Venäjän kannalta se, että sen joukot ovat monin paikoin liikkuneet lähinnä suuria teitä pitkin. Näin ollen laajoja alueita on jäänyt varmistamatta, jolloin Ukrainan joukoille on jäänyt reilusti toimintatilaa.