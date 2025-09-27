Sanasodan keskiössä on Ukrainan presidentin viesti X-palvelussa, jossa hän väitti Unkarin loukanneen Ukrainan ilmatilaa.

Ukrainan ja Unkarin välille on syttynyt sanasota Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin syytettyä viestipalvelu X:ssä Unkaria Ukrainan ilmatilan loukkaamisesta.

Zelenskyin mukaan Ukrainan asevoimat oli todennut useita ilmatilaloukkauksia, joita tekivät Zelenskyin mukaan todennäköisesti unkarilaiset tiedusteludroonit.

Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto vastasi Zelenskyin menettäneen järkensä ja näkevän olemattomia.

– (Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi) on menettämässä järkensä. Hän alkaa nyt nähdä asioita, joita ei ole olemassa, hän kirjoitti.

Tämän jälkeen asiaan otti kantaa Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha, joka syytti Unkaria Ukrainan vastaisesta juonittelusta ja Kremlin lakeijana työskentelystä.

Szijjarto vastasi sanomalla, että Ukraina haluaa vetää Unkarin mukaan sotaan.