Ukraina ei selviä talvesta ilman tätä asiaa: "Tilanne erittäin kriittinen"

Ukrainalla on edessään kriittiset talvikuukaudet, jotka koettelevat myös tavallisia ukrainalaisia.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK käynnistää sisäministeriön kumppanina energiatuotannon laitteiden ja kaluston lahjakeräyksen, jonka nimi on "Autetaan Ukraina talven yli". Mukaan kutsutaan suomalaisia yrityksiä.

– Viime talveen verrattuna tilanne Ukrainassa on mennyt hurjasti huonompaan suuntaan. Tilanne on erittäin kriittinen nyt, kun lämmityskausi ja talvi lähestyvät, Vuorio kertoi Huomenta Suomen lähetyksessä.

Jopa 70 prosenttia Ukrainan sähkön- ja lämmöntuotannosta on tuhottu. Seuraukset tuntuvat koko yhteiskunnassa – niin taloudessa kuin ihmisten arjessakin.

360 rekallista apua

Apua Suomesta Ukrainaan on lähetetty tähän mennessä 360 rekkakuormallista, kertoo sisäministeriön pelastustoimen yksikön johtaja Pauliina Eskola . Liki 400 rekkakuormallisesta 87 rekallista on sisältänyt energiasektorin apua, esimerkiksi generaattoreita ja muuntajia.

– Venäjä on kiihdyttänyt iskuja ja niitä on kohdistettu nimenomaan energiasektoriin. Näin talven kynnyksellä se on erittäin vakava asia Ukrainalle, Eskola toteaa.