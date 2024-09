MTV Ukrainassa: Venäjä jatkaa kiivasta hyökkäystään, kehuttuja suomalaisaseita kaivataan lisää – "Örkit vyöryvät esiin laumoissa"

Ukrainan itäisillä rintamilla taistelijoiden viesti on yhteneväinen: Venäjä painaa päälle kaikella voimallaan, mutta Ukraina on onnistunut toistaiseksi pysäyttämään sen etenemisen.

Pataljoonankomentaja "Shersen" 5. hyökkäysprikaatista kertoo, että tilanne on erittäin vaikea.