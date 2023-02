Tällaista kalustoa Suomesta lähtee Ukrainaan seuraavaksi: "Kiitoksia tulee kerta toisensa jälkeen"

Keski-Uudenmaan ja Pirkanmaan pelastuslaitosten yhteislahjoitus on uusin paketti Suomen Ukrainaan lähettämää siviiliapua. Viime vuonna Suomen valtion tuki Ukrainaa noin 330 miljoonan euron arvosta. Tuosta summasta noin kolmasosa oli pelastusajoneuvojen kaltaista siviiliapua.

Sisäministeriö koordinoi Suomen valtion Ukrainaan lähettämää siviiliapua, joka toimitetaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Suomen valtio on Mikkosen mukaan lähettänyt Ukrainaan tähän mennessä 70 rekkalastillisen verran erilaisia tarvikkeita, 19 ambulanssia, 6 sammutusautoa ja 15 linja-autoa.

Viime aikoina Suomesta Ukrainaan on lähtenyt erityisesti energiasektorin apua, sillä Venäjä on tahallaan tuhonnut Ukrainan energiainfrastruktuuria. Suomi on ollut tässä avussa yksi merkittävimpiä EU-maita, Mikkonen kertoo.