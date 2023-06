Ujuni Ahmedia solvattiin rasistisesti, mutta poliisi ja syyttäjä pitivät tekoa liian vähäisenä tutkittavaksi – sitten apulaisvaltakunnansyyttäjä puuttui asiaan

Useita kanteluja valtakunnansyyttäjälle

Julkisuutta arvioitiin eri tavoin

– Vähäisyyden perusteluissa ei kuitenkaan ole otettu huomioon, että kysymys on ollut erään julkisuuden henkilön Instagram-julkaisun kommentoinnista, jonka voi olettaa olleen laajan yleisöpiirin nähtävissä. Lisäksi myös Ahmed on julkisuudessa tunnettu henkilö, mitä ei rajoittamispäätöksen perusteluissa myöskään ole otettu huomioon, Rappe katsoi.

Nainen kiisti halventamistarkoituksen

– Käräjäoikeus toteaa, ettei tarkoitustahallisuutta edellytetä. Lisäksi neekeri-sana on nykyisin rasistinen ilmaus, ja (syytetyn) on täytynyt se ymmärtää. Vaikka hän on kertomansa mukaan toiminut ajattelematta asiaa, (syytetty) on menettelyllään syyllistynyt siihen kunnianloukkaukseen, josta syyttäjä on vaatinut hänelle rangaistusta, oikeus kirjoitti tuomiossaan.