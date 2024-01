Aktivisti Anter Yasa vapautettiin kunnianloukkaussyytteestä – KKO:n mukaan rikos kesti vain päivän

Kunnianloukkauksen syyteoikeuden vanhentumisaika on kaksi vuotta, ja haaste oli annettu hänelle tiedoksi maaliskuussa 2020. Yasa haki KKO:sta valituslupaa ja vaati, että syyte hylätään vanhentuneena.

"Ei pyrkinyt saamaan uusia lukijoita"

– (Yasan) ei ole väitetty julkaisseen kirjoituksiaan uudelleen taikka tehneen mitään muitakaan aktiivisia toimia, joilla hän olisi pyrkinyt saamaan niille uusia lukijoita tai pitämään niitä esillä niiden julkaisemisen jälkeen. Mikään ei myöskään osoita, että kirjoitusten sisältö olisi ollut palvelua käyttävien jatkuvasti havaittavissa, vaan sen sijaan on mahdollista, että palvelua käyttävän olisi täytynyt saadakseen kirjoitukset luettavakseen varta vasten etsiä niitä (Yasan) Facebook-sivuston arkistosta, KKO sanoi ratkaisussaan.

Korkein oikeus äänesti päätöksestä

Korkein oikeus ratkaisi asian äänin 3–2. Eri mieltä olleet jäsenet katsoivat, että julkisella Facebook-sivulla julkaistu kirjoitus on lähtökohtaisesti rajoittamattoman yleisön löydettävissä ja luettavissa sen poistamiseen saakka.

Myös KKO:n ennakkopäätöksessä todetaan, että halventaminen sosiaalisessa mediassa on mahdollista toteuttaa monella eri tavalla ja ilmaisun esittämisen muoto ja tapa voivat vaikuttaa siihen, voidaanko kunnianloukkauksen täytäntöönpanotoimien katsoa päättyneen, kun toisen kunniaa loukkaava tieto tai vihjaus esitetään ensimmäisen kerran.

– Korkein oikeus toteaa edelleen, että tekotapojen erilaisuuden vuoksi arvioinnissa on mahdollista kiinnittää huomiota myös siihen, millaiset tosiasialliset mahdollisuudet tekijällä on ollut poistaa loukkaava tai halventava ilmaisu yleisön saatavilta sekä miten tekijä on tätä mahdollisuuttaan käyttänyt, päätöksessä kirjoitetaan.