Ex-valtuutettu Junes Lokalle kolmas tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vastaan – syyttäjä vaati ehdollista, sai sakkoja

Syyttäjä oli vaatinut Junes Lokalle ehdollista vankeutta sillä perusteella, että tämä on jo aiemmin kahdesti tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Lokka Youtube-lähetyksestä: Ei sitä kukaan katso

– Näin ollen asiassa on katsottava ilmeisesti täyttyvän se edellytys, että tarkastelun kohteena oleva esitys ja lausumat ovat olleet yleisön saatavilla ja niitä on levitetty, kuten on väitetty. Asiassa ei voida edellyttää sellaista näyttöä, että rangaistusvaatimuksen tekijän tulisi kyetä ilmoittamaan suoratoistoa seurannut henkilömäärä, oikeus katsoi.