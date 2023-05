Suomalaisten uimataito heikentynyt pelottavasti – 40 prosenttia kyselyyn vastanneista aikuisista sanoo, ettei osaa uida kunnolla

Suomessa uinti on ainut laji, joka sisältyy peruskoulun opetussuunnitelmaan. Näin siksi, että liikuntalajeista käytännössä vain uimataito voi pelastaa hengen.

Asiantuntijajärjestössä ollaan huolissaan muutoksesta

Uusimpien tietojen mukaan uimataito on heikentynyt viime vuosina erityisesti kuudesluokkalaisten ja aikuisten keskuudessa.

– Viimeinen uimataitotutkimus oli aika karua luettavaa. Uimataitoisuus oli pudonnut 20 prosenttia edellisestä, 5 vuoden takaisesta tuloksesta. Suunta on pelottava, Savolainen toteaa MTV Uutisille.

– Toki taustalla on useamman vuoden koronajakso. Uimahallit ovat olleet suljettuina, ja kynnys lähteä uimaan on ollut tosi korkea koronan jälkeenkin.

"Uimataidoton on vaarallinen"

– Kyllä jokainen heikkouimataitoinen tai uimataidoton on Suomessa liikaa. He ovat aina vaaratekijäitä uimarannoilla ja vesillä tai veden äärellä liikkuessaan. Huolestuttavaa kyllä.

Esimerkiksi Ruotsissa tilanne on Savolaisen mukaan parempi. Hän kertoo, että taustalla on anteliaampi resurssointi uimaopetukseen.

Alastomuus voi vaivaannuttaa

Uimataitottomuuden taustalla on monia asioita. Savolainen kertoo, että nuoret voivat kokea häpeää omasta kehostaan ja vähissä pukeissa uimahallissa olo vaivaannuttaa.

Joskus uimaan opettelu on voinut tyssätä siihen, että vedessä on tapahtunut jotain pelottavaa. Myös omat vanhemmat tai kaverit ovat voineet säikytellä pientä uimaria, mistä ovat jääneet traumat loppuelämäksi.

"Vaatii äärimmäistä motivaatiota lähteä uimakouluun"

– Meillä puhutaan, että uimataito on kansalaistaito, mikä jokaisen pitäisi osata, eikä välillä ymmärretä sitä, että joltakulta se puuttuu. Kyllä tällaiset ihmiset kokevat sen nolona ja hävettävänä asiana. Vaatii äärimmäistä motivaatiota aikuisena lähteä ylittämään näitä esteitä.

– Syyt siihen, miksi omaa uimataitoa lähdetään kuitenkin kehittämään, on oma sisäinen halu voittaa pelkoja ja esimeriksi se, kun omat lapset osaavat uida; halutaan nauttia lasten kanssa vedessä olemisesta turvallisesti.

Uimatekniikka kiinnostaa uimataitoisia

Savolainen kertoo, että 10 viime vuoden aikana asenteet ovat kehittyneet parempaan suuntaan. Myös sillä on ollut merkitystä, missä hengessä ja mihin aikaan uimakouluja on alettu järjestää.

– Uimataidottomien uimakoulut, joihin mennään opettelemaan uimista, pidetään nykyään pääsääntöisesti uimahallien aukioloaikojen ulkopuolella, että saadaan treenata rauhassa. Niihin lähtemiseen kynnys on silti vielä korkea.

– Uintitekniikkakurssit ovat taas nyt hyvin suosittuja. Ihmiset haluavat kehittää avovesiuintitaitojaan vaikkapa triatlonia varten. Avovesiuinnin suosio on muutenkin vuosien aikana noussut.

Miehet pullistelevat taidoillaan

– Monissa keskusteluissa on käynyt ilmi se, että miehet vähän yliarvoivat taitojaan. Naisilla arviot ovat kohtuullisen paljon realistisempia.

– Uimataito on aika monisyinen juttu. Pienten lasten kohdalla jalkojen irtoaminen pohjasta koetaan uimataidoksi. Pohjoismaisen uimataitomääritelmän mukaan uimataitoinen pystyy uimaan yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selällään pudottuaan syvään veteen niin, että pää käy veden alla.

"Häpeästä ollaan pääsemässä"

Helsingin kaupungin vastaava liikunnanohjaaja Emilia Soppela on aloittamatta uimakoulukesää Uimastadionilla. Ensimmäisenä on vuorossa uimatekniikkakurssi alkeet jo osaaville.

Hän kertoo, että osallistujien skaala on laaja.

– Koen, että monet ymmärtävät, että uimataito on kuin ilmainen henkivakuutus. Ei maksa mitään, jos osaa uida. Ei tiedä, milloin tippuu laiturilta tai veneestä tai tulee eteen tilanne, että haluaa lähteä pelastamaan vaikkapa omaa lemmikkiä. Kursseja kysytään nyt jopa enemmän kuin 10 vuotta sitten.

Uimista voi oppia rakastamaan

– On varmasti sellaisia ihmisiä, joilla on vaikeuksia vaikkapa motoriikan kanssa. Ja jos on uinut väärin monta vuotta, opettelu voi olla vaikeaa. Mutta uskon, että kun sinnittelee, kyllä se 200 metriä onnistuu hyvällä harjoittelulla kaikilta.