Onko tärkeä kansalaistaito hallussa? Itsevarmuutta veteen voi saada aikuisten uimakoulusta

Uinti on monipuolinen harrastus ja kuntoilumuoto. Se sopii niin lapsille kuin myös aikuisille. Tekniikka eri uintilajeissa saattaa monella kuitenkin olla aikuisiällä jo unohtunut kouluaikojen uimakouluista.

– Uimataito on kansalaistaito, muistuttaa uintiopettaja ja Uimaliiton hallintojohtaja Krista Terämaa .

– Sehän on myös ainoa taito, joka on myös koulujen opetussuunnitelmassa. Eli se on äärimmäisen tärkeä taito, Terämaa tähdentää.