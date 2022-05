En vienyt lastani vauvauintiin, mokasinko jo uimaopetuksen kanssa? Näin vastaavat uimaopettajat

Mitä on vauvauinti?

Vauvauinti on perheen yhteinen harrastus, jossa lapsi on keskipisteenä. Toiminta tapahtuu lapsen ehdoilla, mikä on hyvin tärkeää, kun tavoitteena on kehittää lapsesta veden ystävä. Vauvauinnissa lapsi ei opi itsenäisesti "uimaan", vaan vanhempien valvonnassa ja avustamana leikkimään vedessä ja sukeltamaan. Ihanteellisin vauvauinnin aloittamisikä on vähintään kolme kuukautta.

Lähde: Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto