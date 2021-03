Uimaan pääsee nyt koronasta huolimatta: Lohjalla voi vuokrata uima-altaan yksityiskäyttöön

Lohjan liikuntakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Vienosen mukaan vuokraus on otettu äärimmäisen hyvin vastaan ja kiinnostus on ollut suurta.

Korona-aikana moni liikuntapaikka on joutunut sulkemaan ovensa. Tästäkin syystä uima-altaan vuokraus on perheille hyvinkin tärkeää.

Taloudellisesti vuokraustoiminta on kannattamatonta. Kannattavuus syntyy tällä kertaa aivan muista tekijöistä kuin rahasta.

– Vaikka tämä on meille ihan selkeästi taloudellisesti kannattamatonta, kuitenkin se sosiaalinen arvo mitä näistä vuoroista saa, on euromääräisesti varmaan mittaamaton ja mielihyvä, mitä pystytään ihmisille tässä ajassa tuottamaan, on todella tärkeää.