"Ethän peitä kasvojasi tai osaa niistä tiloissamme" – Lasten kuntoklubin someviesti hämmentää, yrittäjä vakuuttaa koronasuositusten toteutuvan

– Meillä on kerrallaan toiminnassa vain yksi ryhmä, jossa on enimmillään 10-15 lasta. Tämä pieni ryhmä harrastaa ohjattua liikuntaa erittäin puhtaissa, hyvin ilmastoiduissa isoissa tiloissa, jotka ovat kooltaan 300-500 neliömetriä. Siitä voi laskea, paljonko tilaa on verrattuna esimerkiksi luokkahuoneessa oppilasta kohden, Nurmi sanoo MTV Uutisille.