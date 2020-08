Uhkaako koronan tuoma joutilaana olo jo pilottien lentotaitoa? Näillä keinoin lomautettujen ammattitaito yritetään varmistaa – "Turvallisuuden kanssa ei tehdä kompromisseja"

Finnairin viestinnästä kerrotaan sähköpostitse, että Finnairin noin 950 lentäjää on ollut kiertävästi vuorollaan lomautettuina.

– Näin on ylläpidetty lentäjien osaamista ja lentorutiineja, Finnair kertoo.

Suurin osa Finnairin järjestämistä koulutuksista on kertauskoulutuksia, joita lentäjät käyvät läpi kuuden kuukauden välein kahden päivän ajan.

– Niiden lentäjien osalta, joille ei ole voitu järjestää riittävää määrää lentoja on suunniteltu erillinen perehdyttävä paluukoulutus.

Työvuoroja pidennetty

– Kaikille taataan riittävä lepo muun muassa vapaapäivillä. Lisäksi lentäjillämme on mahdollisuus jatkuvaan tukeen joko esimiesten tai työterveyshuollon kautta.

Suomen lentäjäliiton puheenjohtaja Akseli Meskanen on luottavainen siihen, että lentoliikenteen turvallisuudesta pidetään huolta koronakriisin aikana.

Lentäjän on kuitenkin huolehdittava omasta ammattitaidostaan eikä vastuu siitä kasaudu pelkästään viranomaisten taikka työnantajan harteille.

Lennonjohdossa normaalia itsenäisempää työskentelyä

ANS Finlandin operatiivinen johtaja Karri Hannula kertoo MTV Uutisille, että ANS Finlandin lennonjohtajia on lomautettu sen mukaisesti, miten työtehtävät ovat kussakin toimipaikassa vähentyneet.

– Meillä on kaksi sotilaskenttää ja yhteistoimintakenttiä, joissa työmäärä ei ole juurikaan vähentynyt. Sitten on kenttiä, joissa on jouduttu turvautumaan lomautuksiin liikenteen vähenemisen mukaisesti, Hannula listaa.