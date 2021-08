THL:ltä suora ulostulo koulujen sulkemispuheista: Vähän näyttöä sulkutoimien hyödyistä kouluissa – perus-, ylä- ja korkeakoulut "äärettömän tärkeää" saada pidettyä lähiopetuksessa

Helveen mukaan kouluihin kohdistuneiden rajoitustoimien hyödyistä on vain vähän näyttöä epidemian leviämisen kannalta. Hän näkee, että lapset ja nuoret ovat kärsineet rajoituksista erityisen paljon.

– Mielestäni on äärettömän tärkeää, että me saadaan koulut pidettyä lähiopetuksessa, koskein myös toista astetta ja korkeakoulua, mutta etenkin peruskoulut, Helve vastasi, kun häneltä kysyttiin rajoitusten vaikutuksesta yhteiskuntaan.

Deltavariantti pieni uhka peruskoululle

– Vaikka ajatellaan että tähän deltavarianttiin liittyy suurempi tartuttavuus, mutta kun se suhteutetaan siihen, miten vähän jatkotartuntoja kouluissa on ollut, niin deltavariantin tuoma vaikutus tähän kokonaisuuteen on loppujen lopuksi aina pieni. Meidän kantamme on, että peruskoulut pitäisi pystyä avaamaan lähiopetuksessa, Helve sanoo.