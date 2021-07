Opetusministeri Li Andersson: Etäopetus on viimeinen vaihtoehto – tiukemmista ravintolarajoituksista keskusteltava

– Lasten ja nuorten elämään tämä korona on vaikuttanut todella rajusti nyt jo pitkään. Me tiedetään, että sillä on ollut kielteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin osalta. Ja on äärimmäisen tärkeää, että toisella asteella ja peruskoulussa pystyttäisiin olemaan nyt syksyllä lähiopetuksessa, hän sanoo.