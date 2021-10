UFC-supertähti Habib Nurmagomedov istuu vastustajan kulmassa, kun Patrik Pietilä ottelee lauantaina Moskovassa: "Kaikki luulevat, että tulen ihan paistina ja otan turpaani"

Lahtelainen Patrik Pietilä, 33, on astumassa lauantaina paikkaan ja tilanteeseen, jota moni saattaisi pitää epäreiluna tai jopa hirvittävänä. Pietilä osallistuu yhdysvaltalaisen Bellatorin järjestämään vapaaotteluiltaan Moskovassa ja kohtaa illan kolmanneksi viimeisessä ottelussa venäläisyleisön suosikin Usman Nurmagomedovin.

23-vuotias Nurmagomedov on ammattilaisurallaan toistaiseksi tappioton. Venäjällä Usman on tunnettu hahmo ennen kaikkea serkkunsa ja valmentajansa Habib Nurmagomedovin kautta. Habib on yksi vapaaotteluhistorian kirkkaimmista supertähdistä, joka päätti tappiottoman uransa vuosi sitten.

Pietilälle ei ole annettu ottelussa ennakolta lähes mitään mahdollisuuksia.

– Näin se tosiaan on. Minun kannaltani parhaissa ennusteissa on annettu voiton mahdollisuudeksi 12 prosenttia, Pietilä hymähtää.

KHL-seura Moskovan Dynamon kotihalli VTB-areena täyttynee äärimmilleen, sillä Bellator 269 -illan vetonaulana on 45-vuotias venäläislegenda Fjodor Jemeljanenko. Hän kohtaa amerikkalaisen Timothy Johnsonin illan pääottelussa.

Luvassa on sähköinen tapahtuma ja ylivoimaisesti suurin otteluilta Pietilän tähänastisella uralla.

Mehukas asetelma

Hotellihuoneessaan leppoisasti puhelimeensa jutteleva Pietilä vaikuttaa kaikesta huolimatta rennolta. Hän tuntuu jopa nauttivan asetelmista, jossa hänelle ei anneta etukäteen juurikaan mahdollisuuksia Usmania vastaan.

– Sen takia tämä on niin mehukas asetelma, kun kaikki luulevat, että mä tulen ihan paistina paikan päälle ja otan turpaani, Pietilä myhäilee.

Pietilä kertoo katsoneensa taustajoukkojensa kanssa jo hyvän aikaa sitten, että hänellä on erinomaiset mahdollisuudet venyä yllätykseen ja hiljentää moskovalaisyleisö.

– Tämä ottelu on täysin voitettavissa, Pietilä linjaa.

Serkkunsa Habibin valmennuksessa oleva Usman Nurmagomedov on saanut Pietilän mukaan rakentaa ottelukorttiaan rauhassa ja vastustajiaan valikoiden. Se on ollut hänen sukunimensä tuomia etuja.

– Varmasti hän on päässyt osittain Habibin avulla tähän asemaan, Pietilä uskoo.

Voittamattomaksi UFC-mestariksi ja kansainväliseen supertähteyteen noussutta Habibia ja hänen nuorempaa serkkuaan ei kuitenkaan kannata edes verrata keskenään.

– Usman on karatetyylinen potkunyrkkeilijä ja enemmän pystyottelija, kun taas Habib on huomattavasti enemmän painijatyylinen ja vahva matossa. Todella erityylisiä ottelijoita, Pietilä sanoo.

Itseään Pietilä kuvaa all-rounderiksi, mikä tarkoittaa sitä, että hänellä ei ole mainittavia erityisominaisuuksia tai taustaa esimerkiksi tietyssä kamppailulajissa.

– Vahvuuteni Usmania vastaan ovat kokemus ja periksiantamattomuus. Usman on tosi tekninen, nopea ja lahjakas urheilija, mutta hän on otellut oikeastaan neljä viimeistä otteluaan pienempiä vastaan, joita on vähän niin kuin tuotu hänelle. Nyt tulee vastaan oikeasti ensimmäinen, joka pystyy antamaan kunnolla painetta, Pietilä linjaa.

Pietilän ottelusuunnitelmana on pitää Nurmagomedov koko ajan takajalalla ja antaa hänelle jatkuvaa prässiä. Suomalainen on vastustajaansa yli viisi senttiä pidempi ja siten huomattavasti ulottuvampi.

"En kyllä kadu päivääkään"

Nuorempana rugbya pelannut Pietilä aloitti vapaaottelun verrattain myöhään, alkeiskurssilla vuonna 2012. Parin vuoden päästä hän voitti jo amatöörien Suomen mestaruuden ja matkasi MM-kisoihin.

Vuonna 2015 Pietilä jätti sähköasentajan työnsä ja heittäytyi ammattilaiseksi.

– En halunnut, että joudun sitten jossain työmaalla miettimään ja jossittelemaan, mitä olisi voinut tapahtua. En kyllä kadu päivääkään, että valitsin niin, Pietilä kuvailee.

Yhä Lahdessa asuva Pietilä työskentelee harjoittelunsa ohessa lastensuojelussa pari kertaa viikossa.

Tähän mennessä 11 voiton ja kahdeksan tappion ammattilaisura sai läpimurtonsa vuonna 2019 Tukholmassa, jossa Pietilä kukisti David Bielkhedenin ja kiinnitti ottelupromootio Bellatorin huomion.

Moskovassa järjestetty Bellator 269 -ilta on Pietilän uran selvästi rahakkain.

– Kyllä tästä ihan hyvin saa. Ei harmittanut lähteä Moskovaan, Pietilä toteaa.

Ottelupalkkio tuplaantuu, jos Pietilä järjestää yllätyksen ja voittaa Nurmagomedovin.

Yhdysvaltalaisen Bellatorin järjestelyt ovat kansainvälisiä tuomareita myöten huipputasoa. Myös koronatoimet ovat tapissa testeineen ja kuumeen mittauksineen.

Pietilä ja hänen taustajoukkonsa Mikael Silander ja Aleksi Toivonen majoittuvat hotellissa, joka on arvioiden mukaan Moskovan 19. paras kaikista kaupungin 720 hotellista.

– Huoneet ovat ihan jees. Ei ole omaa suihkulähdettä, mutta ei ole torakoitakaan.

Top kymppiin ja pitkä sopimus

Pietilän tavoitteena on voiton ohella saada pitkäaikainen sopimus Bellatorin kanssa. Nykyinen sopimus koskee vain tätä ottelua.

– Onhan tämä urani isoin ottelu ehdottomasti. Siitä ei ole mitään epäselvyyttä. Haluan voittaa ja otella jatkossa isompia vastaan. Usman on rankattu top kutoseksi kevytsarjassa. Jos mä voitan, haluan nimeni sinne top kymppiin ja useamman ottelun sopimuksen, Pietilä paaluttaa.

Jos Pietilän ottelusuunnitelma onnistuu suunnitellusti, Usmania kannustava kotiyleisö on lepytettävissä. Pietilän kulmauksessa olevalla Silanderilla on vankka kokemus Venäjällä ottelemisesta ja hän tietää paikallisen kamppailuyleisön arvostavan ottelijoita.

– Eivät he nyt ehkä taputa, kun vastustaja tulee sisään, mutta eivät he buuaakaan. Se on ihan makeaa, kun saa hiljennettyä yleisön, Silander kertoo.

Ja kun tarpeeksi hyvin ottelee, venäläisyleisö unohtaa puolensa nopeasti.

– Sen on huomannut täällä, että yleisö alkaa kannustaa sitä, joka on voitolla. Siihen pyritään, Silander sunnittelee.