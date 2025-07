UFC-legenda anelee apua kadulla

Vapaaottelulegenda B. J. Penn väittää joutuneensa ulos kotoaan ja anelee nyt Dana Whiten apua.

Vapaaottelun mahtiorganisaatio UFC:n entinen kahden painoluokan mestari B. J. Penn on ongelmissa. UFC:n kunniagalleria Hall of Fameen kuuluva yhdysvaltalaislegenda on pidätetty viime kuukausien aikana useita kertoja Havaijilla syytettynä äitinsä pahoinpitelystä ja myös lähestymiskiellon rikkomisesta.

Pennin äiti Lorraine Shin on ilmaissut huolensa 46-vuotiaan poikansa mielenterveydestä. Penn luulee, että hänen äitinsä on tapettu ja korvattu huijarilla.

Ex-vapaaottelija väittää nyt joutuneensa ulos kodistaan. Yhdysvaltalainen julkaisi torstaina sosiaalisessa mediassa videon, jossa hän on kadulla anelemassa apua.

– Tämä on viesti Dana Whitelle (UFC-johtaja) ja Lorenzo Fertittalle (UFC:n entinen toimitusjohtaja). Minut on heitetty ulos. Tämä on talo, jossa kasvoin, Penn sanoo.

Mies väittää "armeijan tunkeutuneen taloihin". Hänen mukaansa joukkio yrittää provosoida häntä hyökkäämään, mutta hän joutuisi vaikeuksiin, jos tekisi niin.

– Jos menen lähellekään tuota taloa tai yritän hakea koiriani, mitä tahansa, minut pidätetään.

Penn vetoaa Whitea ja Fertittaa myöten joukkoon nimiä.

– Minulta ollaan kohta viemässä kaikki ja tarvitsen apuanne.

– Tulkaa tänne tällä kertaa ja auttakaa, kiitos.