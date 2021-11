Uefa lopetti rasismitapauksen tutkimisen – huippulupaus ei sulattanut päätöstä: "Tiedän, mitä olen kuullut ja mitä on tapahtunut"

Elanga kertoi, että vastustajajoukkueen pelaaja olisi suunnannut hänelle rasistisen kommentin 1-1-tasatulokseen päättyneen alle 21-vuotiaiden EM-karsintaottelun päättymisen jälkeen. Ruotsin jalkapalloliitto kertoi, että se on kertonut tapauksesta tuomarille ja otteludelegaatille, minkä jälkeen se teki asiasta rikosilmoituksen.

– SvFF (Ruotsin jalkapalloliitto) on ottanut tämän todella vakavasti. Se oli hyvä ja tärkeää, että paikalla ollut henkilökuntamme ja pelaaja toimivat sekä kertoivat tuomarille ja delegaatille tapahtuneesta. Se on valitettavaa, että Uefa ei vie asiaa eteenpäin kurinpitokomitealle. Siitä ei ole epäilystäkään, mitä pelaaja on kohdannut ja aiomme valittaa päätöksestä, Ruotsin jalkapalloliiton asianajaja Tobias Tibell sanoi TT:lle.