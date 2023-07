Nyt puhuu RKP:n johto: Wille Rydmanin kielenkäyttö ollut karmeaa – "Olisin odottanut, että hän olisi pyytänyt kirjoituksiaan anteeksi"

"Meillä poliitikoilla on äärimmäisen suuri vastuu"

– Sillä on tosi suuri merkitys. Se ehkä näissä viesteissä juuri on se, mitä tuli esille. Vaikka ne ovat yksityisviestintää, niistä valitettavasti tulee selkeästi ilmi, minkälaisia ajatuksia ministeri Rydmanilla on ollut. Tämä on tietenkin sellainen asia, josta tulemme vakavasti keskustelemaan RKP:n eduskuntaryhmän parissa.