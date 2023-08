Asiantuntija: Alle miljoonan palkkio olisi ”loukkaus” Robert Heleniukselle

Onkin erikoista, että hän nyrkkeili sijaa 426 vastaan ( Mika Mielonen ) viime lauantaina ja seuraava vastus seitsemän päivää myöhemmin on listan kolmonen Anthony Joshua .

– Nyrkkeilyssä on aina yhden voiton päässä isosta ottelusta, kertoo STT:lle British Boxing Newsin perustaja ja entinen nyrkkeilymanageri Tim Rickson .

Rickson kaitsi manageriaikoinaan useaa lajin Britannian-mestaria ja on nähnyt läheltä, kuinka ainutlaatuinen maailma elää kehässä ja sen kulisseissa.

Miksi ihmeessä kaksimetrinen suomalaislyöjä on suostunut kamppailuun, josta povataan löylytystä?

– 99 prosenttia raskassarjalaisista sanoisi kyllä, jos saisi viikon varoitusajalla Joshuan. Helenius on uransa ehtoopuolella, ja tämä on viimeinen kultainen lipuke, jonka hän saa.

Ricksonin mielestä myös raha ratkaisee aina. Suomalainen nyrkkeilyvaikuttaja Pekka Mäki on arvioinut, että Helenius tienaisi ottelusta 300 000–400 000 euroa. Brittiasiantuntija povaa Heleniukselle moninkertaista summaa.

Kun kysyy ihmisten arvoja, raha on korkealla, mutta niin on terveyskin. Rickson toivoo, ettei Helenius ota liikaa osumia, koska suomalainen ei lähde nöyristelemään.

– Jokainen nyrkkeilijä uskoo omiin kykyihinsä. He katsovat vastustajaansa aina siten, että tietävät, mihin iskeä. Jos haluaa olla huippu, kuten Helenius eittämättä on, täytyy ajatella niin.

Vain osa Joshuan urasuunnitelmaa

Rickson sanoo suoraan, että Helenius on Joshuan seuraavaa ottelua ajatellen sopiva vastustaja.

– Kun ( Dillian ) Whytelle etsittiin korvaajaa, Helenius ei tullut mieleeni. Jälkikäteen tämä käy järkeen, koska sitten AJ:lla ja Deontay Wilderillä on sama viimeisin vastus.

Joulukuussa Wilder tyrmäsi Heleniuksen ensimmäisessä erässä. Amerikkalaisiskijää on kaavailtu Joshuan seuraavaksi haasteeksi. Heleniuksen tyrmäystappio makeuttaisi tämän ottelun ennakkoasetelmaa.

– Edelliset vastustajat on hyvä tapa verrata voimasuhteita. Fanit ovat varmasti kriittisiä, jos Joshua ei tyrmää ensimmäisessä erässä ja etenkin jos menisi pistevoitoksi.

Nyrkkeily-yhteisö on jo nyt ollut Ricksonin mukaan kriittinen. Monien mielestä Helenius ei ole tarpeeksi arvokas vastustaja Joshualle.

Voitto ei antaisi MM-ottelua

Joshua on tyrmätty vain kerran, mutta moni vastustaja on onnistunut satuttamaan häntä. Raskassarja kerää paljon huomiota, koska ottelu saattaa kääntyä milloin tahansa, sanoo brittiasiantuntija.

– Vaikka häviäisi ensimmäiset 11 erää, yksi lyönti voi muuttaa kaiken. Kriittisimmät sanovat, että Joshua on "lasileuka". Se on liian rajua, koska hänellä on sydäntä jatkaa, vaikka jalat lähtisivätkin helpommin alta.