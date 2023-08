Työsuhdepolkupyörät yleistyneet kovaa tahtia: Tämä ominaisuus mukana yhä useammassa pyörässä

– Pääsääntöisesti yritykset lähtökohtaisesti tarjoavat sen niin, että veroetu menee työntekijän palkasta. Käytännössä se menee niin, että kun maksimi on 1200 euroa vuodessa, niin jos työntekijällä on verotusarvo täten 100 euroa kuukaudessa, niin siitä sadasta eurosta hyöty on hänen oman veroprosenttinsa verran, Liljestrand kertoo.