Työssäkäyvät opiskelijat kertovat avoimesti tuloistaan – yövuorosta suoraan kouluun

Nuorten talous on varsinkin viime aikoina ollut isona puheenaiheena, kun hallituksen leikkaukset koskevat useaa opiskelijaa. Yksi isoista muutoksista on se, että opiskelijat siirretään yleisestä asumistuesta jälleen opintotuen asumislisän piiriin. Monen kohdalla asumislisä on euromäärältä asumistukea pienempi. Lisäksi asumislisää voisi saada vain opiskelukuukausilta.

Jessika Jokilampi, Olavi Pyy, Ilona Laine ja Marja Vuola käyvät töissä opintojen ohella. Usealle heistä syy töiden tekoon on taloudellinen, koska ilman työtä arkea olisi lähes mahdotonta pyörittää taloudellisesti. Joillekin heistä työssä käydään kuitenkin myös mukavan vaihtelun vuoksi.

Opiskelijat kertovat, kuinka vapaa-aikaa ei koulun ja töiden jälkeen juurikaan jää. Yhteensä työ- ja opiskelutunteja saattaa kertyä viikossa jopa reippaasti yli 50. Aikaa kaiken tekemiseen saatetaankin nipistää yöunista.

Jessika Jokilampi nauttii kiireisestä arjestaan

21-vuotias ylöjärveläinen Jessika Jokilampi opiskelee sairaanhoitajaksi ja käy opintojen ohessa töissä leipomossa, päiväkodissa, toimii henkilökohtaisena avustajana sekä tekee ripsiä. Jokilammen mukaan on ihan tavanomaista, että töissä käydään vähintään 100 tuntia kuukaudessa. Hän kuitenkin kokee, että aikaa on tarpeeksi myös opintojen suorittamiseen.

Arki ei Jokilammen mukaan pyörisi taloudellisesti ilman töitä.

– Minä en halua sellaista elämää, että joutuisin kaupassa esimerkiksi miettimään, mihin minulla on nyt varaa. Aika hyvin olen pystynyt elämään silleen, että ei tarvitse katsoa, paljonko siellä tilillä on rahaa, sanoo Jokilampi.

Jokilampi olisi kuitenkin valmis myös vähentämään työmäärää, jos arki kävisi liian raskaaksi.

Jokilammen tulot koostuvat palkkatyöstä ja opintotuesta. Kuukausitasolla hänen tulonsa ovat noin 2270 euroa. Menot hänellä koostuvat muun muassa asuntolainan lyhentämisestä, autolainan lyhentämisestä sekä muista menoista, kuten ruoasta ja vaatteista. Joinain kuukausina rahaa saattaa jäädä muutamia satasia säästöön.

Töiden ja opintojen lisäksi aikaa ei juurikaan jää Jokilammella muuhun, mutta hän ei silti koe arkeaan liian rankkana. Työt kuormittavat opintoja lähinnä vain silloin, kun yötöistä joutuu suoraan menemään kouluun päiväksi.

– Arkeni on vauhdikas ja kiireinen, mutta toisaalta tykkään, että on hommaa, Jokilampi pohtii.

Olavi Pyy joutuu jättämään koulutöitä viime tinkaan jatkuvan kiireen vuoksi

19-vuotias Kajaanissa asuva Olavi Pyy opiskelee ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintolinjalla. Opintojen lisäksi hän työskentelee ensihoitajana ambulanssissa. Töissä Pyy käy kahtena tai kolmena päivänä viikossa. Työpäivät ovat 14-tuntisia, joten viikoittain hän tekee töitä 28 tai 42 tuntia.

Vaikka työt joustavat paljon, on töiden ja opintojen yhdistäminen ollut ajoittain stressaavaa. Pyyn mukaan hänen aikataulunsa on tiukka, eikä aikaa jää paljoa muuhun kuin töihin ja kouluun.

– Se stressaa, että saa koulutehtävät ajoissa palautettua töiden lomassa. Välillä joutuu viime tipassa palauttelemaan tehtäviä, kertoo Pyy.

Koulutehtävät Pyy hoitaa siellä, missä vain pystyy. Välillä tämä tapahtuu töissä. Päivystysvuoroista hankalan tekee se, että koskaan ei tiedä, milloin opiskelu täytyy keskeyttää ja lähteä töihin.

Arki ei kuitenkaan pyörisi ilman töitä, sillä Pyyn tulot koostuvat ainoastaan palkkatyöstä. Hän tienaa noin 2000 euroa kuukaudessa. Menojen jälkeen säästöihin saattaa parhaimmillaan jäädä 100–200 euroa.

– Vuokraan menee rahaa, elämiseen menee rahaa, työmatkoihin autolla menee rahaa, koulun käyntiin menee rahaa, koska kirjat ja hoitovaatteet pitää olla, luettelee Pyy.

Rahan riittävyys arjessa on stressannut Olavia aika ajoin. Turvaa tuo kuitenkin vakituinen työ ja tieto siitä, että työtä riittää.

Ilona Laine nipistää yöunista, jotta ehtii kaikkeen

23-vuotias jyväskyläläinen Ilona Laine opiskelee muusikoksi. Opintojen ohella hän työskentelee vaatekaupassa myyjänä sekä baarimikkona yökerhossa. Tällä hetkellä Laineella on läsnäolopakko lähes kaikissa kursseissa, joten töiden on pakko ajoittua koulun ulkopuolelle.

– Tykkään, että on paljon tekemistä. Vähän on rankkaa saada yhdistettyä koulu ja työ, koska työt täytyy olla aina ilta- tai viikonlopun yötöitä, pohtii Laine.

Palkkaa Laine saa keskimäärin noin 1000 euroa kuukaudessa. Palkan lisäksi tilille tulee kuukausittain opintotuki sekä asumislisä. Tällä hetkellä töitä tehdään, jotta raha riittäisi elämiseen.

– Se on harmi, koska ajattelen, että se ykkösjuttu, johon pitäisi keskittyä, on koulu. Minun on periaatteessa pakko tehdä vapaa-ajalla töitä, että pystyy elämään.

Rahaa puolestaan Laineella kuluu arjessa vuokraan, laskuihin, ruokaan, kulkemiseen ja muihin perusasioihin. Pääsääntöisesti kaikki kuukaudessa saadut rahat kuluvat, eikä säästöön juurikaan jää mitään.

– Kun palkka tulee tilille, kaikki laskut maksetaan ensimmäisenä ja sitten katsotaan, että paljonko jää yli.

– Sitä syödään, mitä sillä rahalla saa, Laine toteaa.

Opintolainaa Ilona ei ole uskaltanut ottaa, vaan käy ennemmin töissä. Opintolaina otettaisiin hänen mukaansa vain pakon edessä. Hän näkee kuitenkin työnteon hyvänä puolena sen, että työ lisää kontakteja muihin ihmisiin.

Rahan riittävyys stressaa kuitenkin Laineen arkea paljon. Haastetta tuo työn, koulun ja riittävän unen tasapainottaminen. Joskus yövuoroista saatetaan mennä suoraan seuraavaan vuoroon, minkä Laine kokee raskaana. Töitä on kuitenkin vaikea vähentää, sillä raha on tiukassa jo nyt. Mahdollista on myös, että työssäkäynti voi pidentää nykyisiä opintoja.

– Se aika, mitä olen töissä, ei mene siihen koulunkäyntiin.

Marja Vuola ei ollut valmis työskentelemään kandivaiheessa

23-vuotias turkulainen Marja Vuola opiskelee valtiotieteiden maisteriksi ja käy opintojen ohella töissä Lounais-Suomen poliisilaitoksella lupasihteerinä noin kolmena päivänä viikossa.

Vuola on nyt vasta maisterivaiheessa aloittanut työt opintojen ohessa. Hän kokee, että työt sopivat paremmin tähän elämäntilanteeseen. Kandivaiheen opiskelijatapahtumat ja lähiopetukset olisivat hankaloittaneet työn yhdistämistä.

– Se tuntuu oikealta, että pääsee valmistumisen jälkeen ehkä helpommin töihin johonkin, kun on jo työkokemusta.

Raha on kuitenkin myös osasyynä töihin.

– Ei tarvitse ottaa niin paljon opintolainaa ja on myös vähän isommat tulot ja siten enemmän taloudellista vapautta, pohtii Vuola.

Vuolan tulot koostuvat palkkatuloista, mitkä ovat suuruudeltaan noin 1400 euroa kuukaudessa. Opintotukea hän saa tänä syksynä kahdelta kuukaudelta. Opintolainaa on tarkoitus ottaa keväällä, kun gradun kirjoitus alkaa, ja töitä ei ehdi tekemään samalla tavalla kuin nyt.

Menot Vuolalla koostuvat muun muassa harrastuksista, vuokrasta, ruoasta ja muista elämän perusmenoista. Vuolan puoliso käy myös täysipäiväisesti töissä, joten kuluja jaetaan suhteellisesti molemmille. Vuola kokee, että rahaa on riittävästi arjessa.

– Olen aika säästäväinen ihminen, enkä ihan hirveästi osta mitään ylimääräistä. Nuo tulot ovat tällä hetkellä mielestäni sellaiset hyvät opintojen ohella, ne riittävät, sanoo Vuola.

Työtkään eivät Vuolan mielestä tunnu kuormittavilta. Sen sijaan ne tuovat arkeen mukavaa vaihtelua, jonka aikana ajatukset saa pois opiskelusta.