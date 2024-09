Hätähuuto hallitukselle: Opiskelijat joutuvat asumaan kadulla

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on pettynyt siihen, ettei hallitus löytänyt ratkaisuja opiskelijoiden huoliin toimeentulon riittävyydestä budjettiriihessä, SYL kertoo tiedotteessa.

– Hallitus haluaa opiskelijoiden muuttavan edullisempiin asuntoihin. Opiskelija-asuntojen käyttöaste on kuitenkin kohonnut ennennäkemättömän korkealle. Jo nyt eri puolilla Suomea joudutaan turvautumaan hätämajoitukseen, toteaa SYLin puheenjohtaja Akseli Tiitta .

Asumislisä on sidoksissa opintotukikuukausiin, kun taas yleinen asumistuki on ympärivuotinen etuus. Uudistuksen jälkeen tämä tarkoittaa siis sitä, että opiskelijat jäävät kesäisin ilman asumisen tukea. Vuokra on kuitenkin maksettava myös opintojen ulkopuolisilta kuukausilta.