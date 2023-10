Työministeri Satonen penää neuvottelutulosta kiistellystä työmarkkinamallista – ”Kansakunnan kannalta merkittävä asia”

Työntekijäjärjestöt ovat moittineet hallitusta sanelusta ja pienipalkkaisten alojen jättämisestä palkkakuoppaan. Hallitusohjelman mukaan valtakunnansovittelija ei saisi edes esittää vientialoja korkeampia palkkaratkaisuja, jos tes-neuvotteluja päätyy sovittelijalle. Näin esimerkiksi hoiva-alan palkat eivät voisi nousta vientialoja enempää. Suomessa on viime vuosina seurattu hyvin tarkasti Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden välisiä palkkaratkaisuja.

"Ikuinen palkkamonttu" on Orpon linjauksista pahin, linjaa hoitajajärjestö

– Suomen työmarkkinamallista, joka on uudistuksista merkittävin, se käynnistetään neuvottelemalla. Toki siellä on pohjalla hallitusohjelman kirjaukset, jos emme pääse eteenpäin, mutta olisi koko kansakunnan kannalta merkittävä asia, jos siitä löytyisi neuvotteluratkaisu työnantajien ja työntekijöiden kesken, Satonen sanoo.

On kutenkin ilmeistä, etteivät neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kanssa voi venyä loputtomiin

– Katsotaan, miten prosessi lähtee liikkeelle. Seminaari on marraskuussa. Toivon, että varsin pian päästään eteenpäin. Muiden muutosten osalta esimerkiksi työttömyysturvan uudistus on talouden ja työllisyyden kannalta välttämätön, joten se etenee eduskunnassa ihan normaalina budjettilakina, Satonen sanoo.

Tuleeko korvaavia esityksiä?

– Me käymme vuoropuhelua ja kuuntelemme järjestöjen mielipiteitä. Kyllä se edellyttää, että tulisi vastaavan tason ehdotuksia. Uudistukset on saatava eteenpäin, jotta saamme 100 000 uuden työllisen tavoitteen kurottua umpeen. Kun kolmikantatyöryhmissä lyödään yksityiskohtia lukkoon, niin siellä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa, Satonen lupaa.