Eduskunnassa tällä syyskaudella aloittanut kansanedustaja Mauri Kontu (kesk.) ylsi viime vuonna huipputuloihin.
Mauri Konnulle kertyi verotettavaa tuloa yli 1,4 miljoonaa euroa, joista pääomatuloja oli noin 965 000 euroa ja ansiotuloa 454 000 euroa.
Tulokuninkuudesta yllättynyt Kontu kertoo STT:lle rahojen olevan pääasiassa peräisin konepajayhtiö Vahteruksesta, jonka toimitusjohtajan paikalta hän siirtyi eduskuntaan syyskuussa.
– Meillä on konepajaperheyritys. Suurin raha tulee osinkomaksuista, Kontu sanoo.
Hän arvelee, että nykyisen pestin myötä tulot saattavat jatkossa pudota.
– Aika näyttää. Todennäköisesti varmaankin palkkatulot ainakin pienenevät. Meillä on sukupolvenvaihdos tulossa. Katsotaan, mitä siitä seuraa.
Kontu nousi eduskuntaan Varsinais-Suomen vaalipiiristä keskustan entisen puheenjohtajan ja entisen valtiovarainministeri Annika Saarikon tilalle.
Uusikaupunkilainen, vuonna 1952 syntynyt Kontu on yrittäjä ja koulutukseltaan diplomi-insinööri.
Lue myös: Hän nousee Annika Saarikon tilalle eduskuntaan
Eläkeläiset jälleen kärkikahinoissa
Kansanedustajista toiseksi eniten tuloja sai Aki Lindén (sd.). Hänen tulonsa olivat yhteensä 274 000 euroa. Viime vuonna hän oli kansanedustajien tulokärjessä vuoden 2023 verotettavien tulojen perusteella.
Lindénin tulot koostuvat kansanedustajan palkkion lisäksi eläkkeestä. Hän jäi eläkkeelle Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtajan tehtävästä vuonna 2018.
Kolmannelle sijalle nousi eduskunnan pääomatulokuningatar, keskustan Hanna Kosonen, joka keräsi mittavat reilun 182 000 euron pääomatulot viime vuonna.
Kosonen kertoo STT:lle, että tulot ovat metsän myyntituloja, joita hän on saanut sukumetsien myynnistä Savonlinnassa.
– Nämä tulot on käytetty asunnon hankkimiseen, kun lapset kasvaa ja kotiin tarvitsee lisää tilaa.
Kaikkiaan Kososelle kertyi verotettavaa tuloa vajaat 269 000 euroa.
– Olen iloinen veronmaksaja, hän kuittaa.
Myös SDP:läinen kansanedustaja Lauri Lyly tienasi jälleen hyvin. Hän sai neljänneksi eniten tuloja, yhteensä 255 000 euroa, josta pääomatuloa oli noin 5 200 euroa.
Lylyn tulot koostuvat kansanedustajan palkkion lisäksi ainakin eläkkeestä, jota hän saa palkansaajajärjestö SAK:n puheenjohtajan tehtävästä.